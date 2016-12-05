В Красноярске начнут готовить будущих космонавтов

В Красноярском крае начинается проект по подготовке космонавтов «Космическая одиссея». В данное время в «космический отряд» вошли 30 человек, среди которых студены СибГУ и специалисты указанных предприятий.

Шестеро наилучших из них получат право отправиться в подмосковный Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Авторы проекта рассчитывают «вырастить» первого красноярского космонавта, который совершит полет в космос, - сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: космос, наука
Следующая новость Премьер Украины назвал «уткой» информацию о переносе «Евровидения» из Киева в Москву

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО