В Красноярске начнут готовить будущих космонавтов
В Красноярском крае начинается проект по подготовке космонавтов «Космическая одиссея». В данное время в «космический отряд» вошли 30 человек, среди которых студены СибГУ и специалисты указанных предприятий.
Шестеро наилучших из них получат право отправиться в подмосковный Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Авторы проекта рассчитывают «вырастить» первого красноярского космонавта, который совершит полет в космос, - сообщает «РИА Новости».
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