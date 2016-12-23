В Красноярске менеджер банка похитил со счетов клиентов 26 млн рублей

В Красноярске менеджер одного из банков в течение года похитил со счетов состоятельных клиентов 26,4 миллиона рублей.

Схему хищения банковский служащий разработал вместе со своим знакомым. Менеджер, имея доступ к счетам клиентов и располагая сведениями о хранящихся на них суммах, переводил деньги на счет своего знакомого, после чего средства обналичивались, передает РИА ФедералПресс.

В настоящее время расследование в отношении злоумышленников завершено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.