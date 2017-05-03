В Красноярске майские праздники встретили в сугробах

Второй год подряд в Красноярске на майские праздники выпал снегопад, полностью погрузив город в сугробы.

Из-за снегопада водители не могут проехать по городским дорогам, в некоторых местах под тяжестью снега сломаны ветки деревьев.

Пользователи стали опубликовывать фотографии парков и улиц, а также выкладывать материалы в социальные сети, отмечает «Актуальные новости».

В нескольких районах города произошли поломки и аварийные отключения света.

Климат Красноярска умеренно континентальный; смягчается большими водными массами (Красноярское водохранилище), незамерзающим зимой Енисеем и окружающими горами. Зима малоснежная, с частыми оттепелями.

Красноярск входит в число городов с повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Перечень предприятий, вносящих основной вклад в суммарные выбросы города стабилен и включает главным образом, предприятия металлургии и теплоэнергетики. Значительную долю в общий объем валовых выбросов, и высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха вносит автомобильный транспорт, количество которого ежегодно растет.

Красноярск характеризуется особо неблагоприятными условиями для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Так в 2016 году количество дней с неблагоприятными метеорологическими условиями в Красноярске составило 58 дней.

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