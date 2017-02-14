В Красноярске фирму оштрафовали за подкуп должностного лица

В Красноярском крае суд оштрафовал на один миллион рублей фирму «Имод» за дачу взятки заместителю начальника железнодорожной станции Кулунда.

Согласно материалам административного дела, учредитель фирмы перевел на банковскую карту замначальника станции 23 тысячи рублей. Вознаграждение должно было простимулировать устранение коммерческих неисправностей железнодорожного вагона вне очереди и его скорейшую отправку, сообщает РИА ФедералПресс.

Получатель средств был ранее осужден Кулундинским районным судом за взятку.