В Красноярске экстренно приземлился японский самолет с засорившимися туалетами

Пассажирский Boeing японской авиакомпании Pegas Fly, выполнявший рейс Пермь — Камрань (Вьетнам), совершил экстренную посадку в красноярском аэропорту «Емельяново».

По словам официального представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксаны Горбуновой, Енисейская транспортная прокуратура проводит проверку причин инцидента, - сообщает РИА «Новости».

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что, по предварительным данным, у самолета оказались засорены все туалеты и продолжать полет стало невозможным.

По данным источника, на борту самолета находятся 300 пассажиров, в том числе 30 детей.