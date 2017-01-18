В Красноярске экстренно приземлился японский самолет с засорившимися туалетами
Пассажирский Boeing японской авиакомпании Pegas Fly, выполнявший рейс Пермь — Камрань (Вьетнам), совершил экстренную посадку в красноярском аэропорту «Емельяново».
По словам официального представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксаны Горбуновой, Енисейская транспортная прокуратура проводит проверку причин инцидента, - сообщает РИА «Новости».
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что, по предварительным данным, у самолета оказались засорены все туалеты и продолжать полет стало невозможным.
По данным источника, на борту самолета находятся 300 пассажиров, в том числе 30 детей.
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