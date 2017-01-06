В Красноярске четыре человека отравились алкогольным коктейлем

В Красноярске четыре человека умерли в результате отравления алкогольным коктейлем.

Официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Шаманская рассказала РИА «Новости», что речь идет об одном мужчине и трех женщинах, чьи тела были обнаружены в одном из общежитий Кировского района города. По данным правоохранителей, указанные лица в течение дня распивали спиртные напитки в числе которых был и алкогольный коктейль «Тайм аут».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ («Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек»).

Спиртосодержащая жидкость, которая по сведениям местных СМИ продавалась в полуторалитровых пластиковых емкостях, отправлена на экспертизу. Следствие устанавливает точки ее продажи.