Красноярская школьница напала на подружек с ножом из-за ревности
В Дивногорске Красноярского края произошел конфликт между ученицами шестого класса, сообщает СКР.
11 октября в одной из школ две ученицы 6 класса повздорили из-за дружбы с одноклассником и договорились обсудить это после занятий.
Школьницы, одна из которых пришла с подружкой, встретились возле жилого дома по улице Машиностроителей и обсудили ситуацию.
Одна из 12-летних девочек попросила подружек повернуться к ней спиной, достала нож и нанесла каждой по два касательных ранения по бокам, а затем убежала с места происшествия.
Первую помощь потерпевшим оказал мужчина, который проезжал мимо. Состояние девочек удовлетворительное.
Поскольку школьница не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, решается вопрос о подготовке ходатайства в суд для ее изоляции от общества.
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