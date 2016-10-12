Красноярская школьница напала на подружек с ножом из-за ревности

В Дивногорске Красноярского края произошел конфликт между ученицами шестого класса, сообщает СКР.

11 октября в одной из школ две ученицы 6 класса повздорили из-за дружбы с одноклассником и договорились обсудить это после занятий.

Школьницы, одна из которых пришла с подружкой, встретились возле жилого дома по улице Машиностроителей и обсудили ситуацию.

Одна из 12-летних девочек попросила подружек повернуться к ней спиной, достала нож и нанесла каждой по два касательных ранения по бокам, а затем убежала с места происшествия.

Первую помощь потерпевшим оказал мужчина, который проезжал мимо. Состояние девочек удовлетворительное.

Поскольку школьница не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, решается вопрос о подготовке ходатайства в суд для ее изоляции от общества.