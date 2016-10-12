Красноярская школьница напала на подружек с ножом из-за ревности

В Дивногорске Красноярского края произошел конфликт между ученицами шестого класса, сообщает СКР.

11 октября в одной из школ две ученицы 6 класса повздорили из-за дружбы с одноклассником и договорились обсудить это после занятий.

Школьницы, одна из которых пришла с подружкой, встретились возле жилого дома по улице Машиностроителей и обсудили ситуацию.

Одна из 12-летних девочек попросила подружек повернуться к ней спиной, достала нож и нанесла каждой по два касательных ранения по бокам, а затем убежала с места происшествия.

Первую помощь потерпевшим оказал мужчина, который проезжал мимо. Состояние девочек удовлетворительное.

Поскольку школьница не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, решается вопрос о подготовке ходатайства в суд для ее изоляции от общества.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость Токио частично остался без электричества

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО