На Красной площади стартовал Парад Победы

В Москве на Красной площади начался военный парад, посвященный 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Парад принимает глава Миноброны Сергей Шойгу. Командует парадом главком Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, передает «Интерфакс».

В общей сложности в параде примут участие более 10 тысяч военнослужащих. В их числе суворовцы, нахимовцы и кадеты. Кроме того, в колонне пройдет женский парадный расчет, состоящий из представительниц Военного университета, филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева, Военно-космической академии имени Можайского и Военной академии связи.

По Красной площади пройдут более 100 единиц военной техники, а в воздушной части парада примут участие 72 самолета и вертолета ВКС России.

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События: общество
Персоны: Сергей Шойгу
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