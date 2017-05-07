На Красной площади состоялась генеральная репетиция парада Победы

В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы на Красной площади.

Как сообщает ИА REGNUM, на ней проверили слаженность пеших рядов, военной и воздушной техники.

На репетиции присутствовали министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков.

Сообщается, что в этом году в мероприятии в честь победы в Великой Отечественной войне примут участие около 10 тысяч человек, 114 единиц техники и 72 самолета.

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