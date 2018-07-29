В Красногорске впервые провели состязания по дрон-рейсингу
В поселке Нахабино под Москвой состоялся первый в России чемпионат по дрон-рейсингу.
Победителем состязаний стал уроженец Люберец Кирилл Федукович. Он провел свой дрон по 500-метровой трассе с препятствиями за 14 секунд, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Чемпионат проходил с 26 по 28 июля. По итогам мероприятия в России сформировали команду по новому виду спорта.
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