Красногорск стал городом с самыми грязными дорогами в Подмосковье

Самые грязные дороги Московской области зафиксировали в Красногорске, сообщила глава регионального Госадмтехнадзора Татьяна Витушева по итогам операции «Весенний мусор».

По ее словам, в Красногорске было зафиксировано 139 нарушений, далее следует Подольск, где выявлено 126 нарушений. Третье место поделили меду собой Истринский и Сергиево-Посадский районы – по 91 нарушению.

«После зимы губернатор поставил задачу в кратчайшие сроки очистить от мусора все дорожные полосы. Эту работу мы проводили в рамках операции «Весенний мусор», - пояснила Витушева.

Среди лучших муниципалитетов она отметила Серебряные Пруды, Орехово-Зуево, Молодежный, Бронницы, Электрогорск, Звенигород, Егорьевск, Коломенский, Лотошинский и Серпуховский районы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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