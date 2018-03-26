Красногорск может стать столицей Подмосковья
Город Красногорск может получить статус столицы Московской области.
В связи с этим совет городской Общественной палаты выступил с инициативой о разработке нового герба. Члены совета предлагают объявить соответствующий конкурс, который заинтересует местных дизайнеров, краеведов и художников.
«Ведь у нас в стране это своего рода традиция - конкурсы на лучшие названия, символы и другое. А когда учитывается народное мнение - это самый лучший способ сделать правильный выбор», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» члена красногорской ОП и народного артиста России Дмитрия Харатьяна.
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