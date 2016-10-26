В Краснодарском крае сообщили о массовых отключениях электроэнергии

Непогода стала причиной отключения электроснабжения в ряде районов Краснодарского края. Всего отключения коснулись 11 тысяч человек.

На Кубани наблюдается штормовой ветер. Скорость порывов достигает 35 метров в секунду. Из-за северо-восточного ветра без электроснабжения остались Новороссийск, Анапа и их пригороды, сообщает ТВ Центр. Шторм также стал причиной остановки работы Керченской переправы.

Ураган срывает крыши домов, переворачивает автомобили. Высота волн в Черном море превышает 2,5 метра. Синоптики отмечают, что стихия будет бушевать еще два дня.