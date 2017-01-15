В Краснодарском крае четверо детей провалились под лед
На реке Кирпили в Тимашевске спасатели ищут четверых детей, которые провалились под лед. Одного ребенка удалось спасти, один погиб. Поиски еще двоих продолжаются.
– Из четырех пропавших детей одного удалось спасти, ему оказывается медицинская помощь. Еще один поднят из воды мертвым, – сообщает источник издания "Интерфакс".
Выживший ребенок рассказал, что подростки гуляли по льду. Все четверо провалились под лед. Инцидент произошел вблизи поселка Садовод. На месте работают 19 спасателей и семь единиц техники.
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