Под Краснодаром погиб скульптор Александр Аполлонов
На трассе поселок Верхнебаканский - Краснодар в районе станицы Северской в ДТП погиб известный российский скульптор Александр Аполлонов.
По последней информации, авария произошла по вине водителя «Chevrolet», который не уступил на повороте преимущество в движении автомобилю скульптора «Lada Priora».
В результате - Александр Аполлонов погиб от удара на месте, сообщает «Кубанские новости».
11 августа Александру Аполлонову исполнилось бы 70 лет. Он - заслуженный художник РФ. Лауреат международных симпозиумов по скульптуре. Серебряная медаль Академии художеств СССР.
Автор многих исторических памятников в Краснодаре.
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