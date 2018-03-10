В Краснодаре при взрыве газа обрушилась стена дома

В жилом пятиэтажном доме в Краснодаре произошел взрыв газа.

Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник. «Взрыв бытового газа прогремел в одной из квартир жилого пятиэтажного дома по ул. Славянская», - рассказал собеседник агентства.

В результате инцидента у дома частично обрушилась внешняя стена, пострадали две квартиры.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю подтвердили информацию о взрыве.

Как сообщает ТАСС, в результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.