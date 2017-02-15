В Краснодаре произошел пожар в многоквартирном доме

В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом. Площадь пожара составляет примерно полторы тысячи квадратных метров.

В МЧС уточнили, что пожар начался в мансардном этаже шестиэтажного дома. Согласно предварительным данным, в результате возгорания никто не погиб и не пострадал. Спасатели эвакуируют жильцов дома, сообщает ТАСС.

По сведениям агентства, у горящего дома произошло обрушение кровли. Кроме того, огонь перекинулся на соседнее здание.

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