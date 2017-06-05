В Краснодаре полицейских вызвали для поиска десанта инопланетян

В Краснодарском крае сотрудникам полиции пришлось выезжать по вызову о высадке инопланетян. Пришельцев они не нашли.

О «визите» гостей со звезд сообщил в полицию 59-летний житель поселка Водники. По его словам, семиметровые гуманоиды вышли из космического корабля, приземлившегося между населенным пунктом и районом Витаминкомбината.

В полиции отметили, что заявитель был трезв и в адекватном состоянии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МВД по региону.