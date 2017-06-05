В Краснодаре полицейских вызвали для поиска десанта инопланетян
В Краснодарском крае сотрудникам полиции пришлось выезжать по вызову о высадке инопланетян. Пришельцев они не нашли.
О «визите» гостей со звезд сообщил в полицию 59-летний житель поселка Водники. По его словам, семиметровые гуманоиды вышли из космического корабля, приземлившегося между населенным пунктом и районом Витаминкомбината.
В полиции отметили, что заявитель был трезв и в адекватном состоянии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МВД по региону.
Следующая новость Строительство метро в Израиле доверили героине голливудского фильма
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии