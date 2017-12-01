В Краснодаре без отопления остались более 150 домов

Авария на подземной теплотрассе в Краснодаре оставила без отопления и горячей воды десятки тысяч горожан.

По данным краевого главка МЧС, в результате происшествия пострадали 156 многоквартирных домов. В них в общей сложности проживают 28,5 тысячи человек. Кроме того, авария затронула 33 социально значимых объекта, передает «ФедералПресс».

В ликвидации прорыва задействована аварийная бригада издесяти человек и шести единиц техники. Предполагается, что утечка будет устранена в ближайшие часы.