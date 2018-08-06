В Краснодаре дольщики поселились в палатках у недостроенного дома

Дольщики жилого комплекса «Рич Хаус», расположенного на улице Ярославской в Краснодаре, приняли решение остаться жить у забора долгостроя в палатках до разрешения своих проблем.

Бессрочный пикет около комплекса начался 30 апреля. Пикет был согласован с администрацией и официально длился до 25 мая, так как из-за Чемпионата Мира по футболу ввели ограничение на проведение протестных акций.

Несмотря на это дольщики приняли решение остаться жить у забора, так как с тех пор ситуация никак не разрешилась.

Строительство было начато в 2013, а срок окончания должен был быть 21 марта 2014 года. Однако, как рассказываю дольщики, уже пятый год они не могут вселиться в свои законно-купленные квартиры.

Всего пострадало около 500 семей. На данный момент готовность объекта 85 %, передает «Федерал Пресс».

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