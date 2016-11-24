«Краснодар» сыграл вничью с «Зальцбургом» и обеспечил себе плей-офф Лиги Европы

В пятом туре группового этапа Лиги Европы краснодарский «Краснодар» сыграл вничью (1:1) с австрийским «Зальцбургом», и этот результат досрочно обеспечил российскому клубу путевку в плей-офф второго по значимости европейского клубного турнира.

Счет в этой встрече на 37 минуте открыли гости – отличился Мунас Даббур, однако за пять минут до истечения основного времени матча главный бомбардир краснодарцев Федор Смолов восстановил равенство.

Таким образом «Краснодар» набрал 7 очков и независимо от результата встречи последнего тура против «Ниццы» (8 декабря) останется на второй строке в турнирной таблице. У лидера – немецкого «Шальке» - в активе 15 очков, на третьем месте расположился «Зальцбург» с 4 очками, а замыкает группу «Ницца» - 3 очка.

Даже в случае равенства очков «Краснодар» в итоговом протоколе окажется выше «Зальцбурга», поскольку ранее на выезде обыграл этот клуб со счетом 1:0.