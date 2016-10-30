«Краснодар» сыграл вничью с «Анжи» и не смог выйти на третье место в чемпионате

В 12 туре чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграл с махачкалинским «Анжи» вничью - 0:0 и упустил шанс выйти на чистое третье место.

Вместе с тем краснодарцы с 17 минуты играли в меньшинстве, поскольку полузащитник гостей Шарль Каборе получил от арбитра две желтые карточки и был удален с поля.

В 13 туре «Анжи» 5 ноября сыграет в гостях против московского «Локомотива». «Краснодар» 6 ноября примет на своем поле «Оренбург», - сообщает ТАСС.