«Краснодар» потерпел первое поражение в Лиге Европы от немецкого «Шальке»
В третьем туре группового этапа Лиги Европы футбольный клуб «Краснодар» на своем новом стадионе уступил немецкому клубу «Шальке-04» со счетом 0:1.
Единственный мяч, решивший судьбу встречи, гости забили в середине первого тайма благодаря точному попаданию украинского легионера Евгения Коноплянки.
Это поражение стало для краснодарцев первым в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. До этого они обыграли на выезде австрийский «Зальцбург» - 1:0, а затем дома взяли верх над французской «Ниццей» - 5:2.
Таким образом ФК «Краснодар» уступил лидерство в группе идущему без потерь «Шальке». У гельзенкирхенцев 9 очков, у «Краснодара» - 6, у «Ниццы» - 3 и у «Зальцбурга» - 0. В плей-офф турнира попадут по две лучшие команды из каждой подгруппы.
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