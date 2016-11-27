"Краснодар" обыграл "Зенит" со счетом 2:1
Клуб "Краснодар" победил "Зенит" со счетом 2:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу. В турнирной таблице "Краснодар" вышел на третье место, набрав 27 очков.
Счет на 86-й минуте открыл игрок "Зенита" Артем Дзюба, хозяева ответили двумя голами в добавленное время - отличились Марат Измайлов и Торнике Окриашвили.
"Краснодар" продлил свою беспроигрышную серию в первенстве страны до десяти матчей, сообщает ТАСС.
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