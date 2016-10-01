Кран вместе с крановщицей упал на стройке в Саратове
Следственные органы проводят проверку по факту падения башенного крана в Саратове, сообщает «Интерфакс».
- По данным следствия, инцидент произошел в субботу утром на стройплощадке на улице Вишневая. Кран рухнул вместе с крановщицей 1964 года рождения с высоты девятого этажа, - сказала пресс-секретарь регионального следственно управления Екатерина Пирская.
По ее словам, женщина получила тяжелейшие травмы. Сейчас она находится в больнице. Следователи дадут правовую оценку действиям всех лиц, ответственных за контроль по соблюдению техники безопасности на объекте.
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