Кран вместе с крановщицей упал на стройке в Саратове

Следственные органы проводят проверку по факту падения башенного крана в Саратове, сообщает «Интерфакс».

- По данным следствия, инцидент произошел в субботу утром на стройплощадке на улице Вишневая. Кран рухнул вместе с крановщицей 1964 года рождения с высоты девятого этажа, - сказала пресс-секретарь регионального следственно управления Екатерина Пирская.

По ее словам, женщина получила тяжелейшие травмы. Сейчас она находится в больнице. Следователи дадут правовую оценку действиям всех лиц, ответственных за контроль по соблюдению техники безопасности на объекте.