Крамник опустился на четвертую строку в рейтинге ФИДЕ по итогам октября

Международная федерация шахмат обнародовала рейтинги по итогам октября. Россиянин Владимир Крамник опустился на одну строку и занимает четвертое место в обновленной табели о рангах.

У Крамника 2810 баллов, на один меньше, чем у француза Максима Вашье-Лаграва. Лидирует же по-прежнему норвежец Магнус Карлсен (2853), второе место занимает Фабиано Каруана из США (2823), - сообщает Р-Спорт.

В первую двадцатку рейтинга также попали россияне Сергей Карякин (9-е место, 2772 балла), Ян Непомнящий (12-е, 2767) и Александр Грищук (18-е, 2751). Петр Свидлер, ранее занимавший 19-ю строчку, покинул топ-20 и теперь идет на 21-м месте с 2742 рейтинговыми баллами.

Карякину предстоит матч с лидером рейтинга и действующим чемпионом мира Карлсеном, гроссмейстеры начнут спор за мировую шахматную корону 11 ноября в Нью-Йорке и разыграют призовой фонд в размере одного миллиона евро.

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