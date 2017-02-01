За кражу алкоголя на корпоративе двум девушкам грозит семь лет тюрьмы

Актриса и модель Марина Москвина вместе с подругой Юлией Морозовой обвиняются в краже спиртного во время новогоднего корпоратива «Росгосстрах банка».

Как отмечается в сообщении, за кражу по предварительному сговору двух бутылок шампанского «Абраю Дюрсо» и бутылки виски Jameson обвиняемым грозит до семи лет тюремного заключения.

По словам адвоката Михаила Ошерова, обвинение предъявлено по пункту «а» части 2 статьи 161 УК России («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).

Он рассказал, что сотрудница банка вызвала охрану гостиницы «Корстон», где проходило корпоративное мероприятие. После девушек передали сотрудникам отдела полиции Гагаринского района, где они под давлением дали признательные показания.

До начала рассмотрения уголовного дела они будут находиться под подпиской о невыезде, сообщает «ТВ Центр».