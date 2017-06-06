КПРФ выступила категорично против пенсионной реформы

Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Михаил Щапов высказал общее мнение партии относительно грядущей пенсионной реформы в России.

Фракция КПРФ заявила о своем неприятии повышения пенсионного возраста.

По их мнению, между гражданином и государством был заключен своеобразный договор: гражданин платит налоги с доходов - государство выплачивает ему пенсию по достижении определенного возраста.

Изменение этого возраста - это изменение договоренностей. Если оно будет произведено в одностороннем порядке государством, то это лишает государство права на доверие своих граждан.

Фракция КПРФ не верит в тот факт, что у государства нет денег, чтобы не реформировать систему пенсий. В качестве примера Михаил Щапов приводит неэффективные и просто вызывающие расходы государственных корпораций, в частности, «Роснефть».

Также во фракции отметили шикарные здания Пенсионного фонда и постоянно отменяемые под давлением общественности закупки далеко не самых нужных услуг и вещей, сообщает официальный сайт КПРФ.