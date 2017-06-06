КПРФ выступила категорично против пенсионной реформы

Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Михаил Щапов высказал общее мнение партии относительно грядущей пенсионной реформы в России.

Фракция КПРФ заявила о своем неприятии повышения пенсионного возраста.

По их мнению, между гражданином и государством был заключен своеобразный договор: гражданин платит налоги с доходов - государство выплачивает ему пенсию по достижении определенного возраста.

Изменение этого возраста - это изменение договоренностей. Если оно будет произведено в одностороннем порядке государством, то это лишает государство права на доверие своих граждан.

Фракция КПРФ не верит в тот факт, что у государства нет денег, чтобы не реформировать систему пенсий. В качестве примера Михаил Щапов приводит неэффективные и просто вызывающие расходы государственных корпораций, в частности, «Роснефть».

Также во фракции отметили шикарные здания Пенсионного фонда и постоянно отменяемые под давлением общественности закупки далеко не самых нужных услуг и вещей, сообщает официальный сайт КПРФ.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: КПРФ
Следующая новость Владимир Жириновский: Терроризм – это желание мести

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО