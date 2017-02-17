В КПРФ не подтвердили выдвижение Андрея Клычкова на выборы мэра Москвы

Решению о выдвижении того или иного кандидата в столичные градоначальники будет предшествовать дискуссия, а сейчас еще не пришло время говорить о конкретных персонах, рассказали в КПРФ.

По словам зампреда ЦК партии Владимира Кашина, вопрос о выдвижении Андрея Клычкова в качестве кандидата в мэры Москвы еще не обсуждался, сообщает РИА Новости. Ранее в «Коммерсанте» появилась информация, что глава фракции КПРФ в Мосгордуме Клычков заявил о намерении выдвинуться в мэры Москвы в 2018 году.

Сам Андрей Клычков сообщил РИА Новости, что не рассматривает высказанное в СМИ предложение как уже принятое решение, такому решению будет предшествовать дискуссия.

«Сейчас же передо мной стоит задача о том, чтобы начать формировать программные положения — не мои личные, а положения партии, от которой пойду я или кто-то другой», - сказал Клычков.