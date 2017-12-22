КПРФ ищет замену Геннадию Зюганову на выборах президента
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что на будущих выборах президента весной 2018 года от партии КПРФ будет выдвинута новая кандидатура.
На рассмотрении партии коммунистов находится 21 человек, среди которых зампреды ЦК КПРФ Владимир Кашин, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, и губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
23 декабря на съезде партии кандидат определится тайным голосованием, передает ТАСС.
Следующая новость Битые машины, кровь и стекла. Уральская погоня стала боевиком
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии