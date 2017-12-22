КПРФ ищет замену Геннадию Зюганову на выборах президента

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что на будущих выборах президента весной 2018 года от партии КПРФ будет выдвинута новая кандидатура.

На рассмотрении партии коммунистов находится 21 человек, среди которых зампреды ЦК КПРФ Владимир Кашин, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, и губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

23 декабря на съезде партии кандидат определится тайным голосованием, передает ТАСС.