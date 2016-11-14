В КПРФ хотят запретить чиновникам отправлять детей на учебы за границу

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин подготовил и направил на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий запрет обучаться за пределами России детям госслужащих, а также руководителей государственных предприятий и корпораций.

Запрет будет распространяться на несовершеннолетних детей указанных категорий лиц, в том числе усыновленных и подопечных, сообщает «Интерфакс».

В проекте речь идет об иностранных учебных заведениях, расположенных за границей. В то же время получение детьми чиновников и топ-менеджеров образования в филиалах российских вузов за рубежом не возбраняется.

Законопроект разрешает получать иностранное образование детям тех лиц, кто в силу своих должностных обязанностей находятся за границей более года. Речь идет о сотрудниках дипведомств, менеджерах филиалов отечественных компаний.

Цель запрета – воспрепятствовать закреплению в России социального неравенства, вымыванию кадров. По мнению автора, реализация закона будет способствовать «формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты».