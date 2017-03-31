КПРФ 8 апреля проведет акцию против коррупции в противовес митингам Навального

Центральный комитет КПРФ опубликовал заявление, в котором проинформировал о проведении 8 апреля широкомасштабной акции протеста против экономической политики, проводимой действующим правительством РФ во главе с Дмитрием Медведевым.

Как отмечается в документе, протестные митинги не будут иметь ничего общего с акциями, организованными оппозиционером Алексеем Навальным, которые коммунисты считают «политическим изделием», изготовленным в США для очередного погрома в России.

«Мы не должны позволить этому другу Запада в новой «антикоррупционной» упаковке перехватить инициативу. Именно КПРФ давно и решительно добивается кардинального изменения социально-экономического курса страны в интересах большинства населения, а не кучки олигархов», - цитирует текст заявления ТАСС.

Митинги 8 апреля пройдут по всей стране и будут посвящены обсуждению «разрушительной экономической политики власти РФ и коммунального рэкета».

«Мы призываем всех наших сограждан, широкий круг государственно-патриотических сил выйти на улицы и поддержать требование о смене социально-экономического курса», - говорится в документе.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Правительство, КПРФ
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