Коза объела индийского фермера почти на тысячу долларов
В Индии голодная коза лишила своего хозяина-фермера 62 тысяч рупий (около одной тысячи долларов).
Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Фермер приготовил деньги для покупки стройматериалов, но не спрятал их надлежащим образом. Пока он принимал душ, купюры нашла его коза, которая решила утолить ими голод.
Животное сжевало более 30 банкнот. Фермеру остались только две, хотя и они оказались в непригодном для использования состоянии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NDTV.
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