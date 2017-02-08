Коза Меркель родила козленка от знаменитого козла Тимура в Приморском крае

История козла Тимура, известного благодаря дружбе с тигром, получила более логичное продолжение уже в обществе «соплеменницы» по имени Меркель – в Приморском сафари-парке появился на свет первенец «четы» парнокопытных.

Коза Меркель родила козленка в сафари-парке, где она поселилась весной прошлого года после того, как администрация провела конкурс на самую симпатичную «невесту» для Тимура, сообщает РИА Новости.

Козленок пока не получил имя, его выберут позже. «Сейчас собираем документы и вскоре отправим маму с козленком домой», — рассказал директор парка Дмитрий Мезенцев.

В 2015 году видео-сериал про козла Тимура и тигра Амура набрал несколько миллионов просмотров на YouTube. После стычки зверей животных расселили в отдельные вольеры.