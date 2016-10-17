Ковальчук вырвался в лидеры бомбардиров КХЛ
Хоккеист СКА Илья Ковальчук вырвался в лидеры бомбардирской гонки Континентальной хоккейной лиги.
В домашней встрече с подмосковным «Витязем» Ковальчук оформил голевой дубль и прибавил к нему одну результативную передачу. Таким образом, форвард набрал 29 очков в сезоне, на один балл, обойдя капитана магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина.
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