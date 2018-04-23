Коты-футболисты встретят гостей ЧМ-2018 в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед Чемпионатом мира по футболу установят 33 фигуры котов-футболистов, сообщили в комитете по развитию туризма Петербурга.

Уточняется, что фигуры хвостатых спортсменов поставят в рамках марафона «Моя любовь — футбол и кот!». Первого кота-футболиста распишет известный петербургский художник и основатель движения «Митьки» Дмитрий Шагин.

Остальными котами займутся учащиеся художественных училищ и школ Петербурга.

Сделав селфи со всеми пушистыми футболистами, которые будут размещены в разных местах города, можно будет получить специальный приз от организаторов, сообщает «Питер ТВ».