Под Костромой совершено вооруженное нападение на инкассаторов
В Костромской области вооруженный ружьем мужчина напал на передвижной пункт банка.
Инцидент произошел в деревне Грановка Мантуровского района. Злоумышленник потребовал от сотрудников банка деньги, а в доказательство серьезности своих намерений дважды выстрелил в бронированный автомобиль. Поскольку деньги ему получить не удалось, он скрылся с места происшествия, рассказали РИА «Новости» в региональном управлении МВД.
Позже он был остановлен полицейскими и пытался угрожать оружием им, но был обезврежен. Следственное управление СКР по региону проводит проверку по факту происшествия и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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