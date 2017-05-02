Под Костромой совершено вооруженное нападение на инкассаторов

В Костромской области вооруженный ружьем мужчина напал на передвижной пункт банка.

Инцидент произошел в деревне Грановка Мантуровского района. Злоумышленник потребовал от сотрудников банка деньги, а в доказательство серьезности своих намерений дважды выстрелил в бронированный автомобиль. Поскольку деньги ему получить не удалось, он скрылся с места происшествия, рассказали РИА «Новости» в региональном управлении МВД.

Позже он был остановлен полицейскими и пытался угрожать оружием им, но был обезврежен. Следственное управление СКР по региону проводит проверку по факту происшествия и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.