Космос пахнет металлической сваркой
Российский космонавт Сергей Рязанский, вернувшийся с МКС, рассказал, что открытый космос имеет характерный запах металлической сварки.
«Надо сказать, что вопрос «чем пахнет космос?» мы обсуждали всем экипажем на станции. Так вот, для меня это запах металлической сварки, такой специфический оттенок», — сообщил Рязанский на пресс-конференции в Звездном Городке.
При этом астронавт Джек Фишер считает, что космос пахнет горящим металлом. Он сравнил запах, характерный для космоса, с запахом горячего рельса.
«А итальянский космонавт Рэнди Брезник почему-то сравнил запах космического пространства с грибным супом: но мы решили, что у него что-то не в порядке с обонянием», —цитирует «РИА новости» слова Рязанского.
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