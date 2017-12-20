Космос пахнет горячим металлом и грибным супом

Экипаж Международной космической станции (МКС), недавно вернувшийся на Землю не сошелся во мнениях о том, чем пахнет открытый космос.

Россиянин Сергей Рязанский сравнил запах Вселенной с металлической сваркой. Американский астронавт Джек Фишер ощутил запах горячего рельса, который возникает прирезком торможении поезда.

Совсем иные ощущения испытал его соотечественник Рэндольф Брезник – он уловил в пространстве аромат грибного супа. Однако Рязанский и Фишер полагают, что это следствие проблем с обонянием, сообщает РИА «Новости».