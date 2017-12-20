Космос пахнет горячим металлом и грибным супом

Экипаж Международной космической станции (МКС), недавно вернувшийся на Землю не сошелся во мнениях о том, чем пахнет открытый космос.

Россиянин Сергей Рязанский сравнил запах Вселенной с металлической сваркой. Американский астронавт Джек Фишер ощутил запах горячего рельса, который возникает прирезком торможении поезда.

Совсем иные ощущения испытал его соотечественник Рэндольф Брезник – он уловил в пространстве аромат грибного супа. Однако Рязанский и Фишер полагают, что это следствие проблем с обонянием, сообщает РИА «Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: космос
Следующая новость Во Франции потребовали лишить лицензии RT France

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО