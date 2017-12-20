Космос пахнет горячим металлом и грибным супом
Экипаж Международной космической станции (МКС), недавно вернувшийся на Землю не сошелся во мнениях о том, чем пахнет открытый космос.
Россиянин Сергей Рязанский сравнил запах Вселенной с металлической сваркой. Американский астронавт Джек Фишер ощутил запах горячего рельса, который возникает прирезком торможении поезда.
Совсем иные ощущения испытал его соотечественник Рэндольф Брезник – он уловил в пространстве аромат грибного супа. Однако Рязанский и Фишер полагают, что это следствие проблем с обонянием, сообщает РИА «Новости».
Следующая новость Во Франции потребовали лишить лицензии RT France
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии