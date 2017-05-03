Космоплан британского миллиардера успешно завершил очередной полет

Успешно завершился четвертый самостоятельный полет космоплана многоразового использования VSS Unity компании Virgin Galactic, принадлежащей британскому миллиардеру и путешественнику Ричарду Брэнсону.

Eсли прежде VSS Unity просто в течение 10 минут свободно планировал вниз после отцепления от самолета-носителя WhiteKnightTwo VMS Eve, то сегодня летчики-испытатели во время планирования несколько раз изменяли угол наклона его двойных килей, совмещающих в себе частично крылья и двойное хвостовое оперение. По замыслу разработчиков, в режиме спуска в плотных слоях атмосферы двойная хвостовая часть VSS Unity должна находиться в откинутом, вертикальном положении.

«Все работало, как часы», - с улыбкой сообщил после полета командир экипажа космоплана Марк Стаки. – Наш хвостик ощутимо поднимался и опускался, то замедляя, то убыстряя планирование. Все работало четко, а главное, мягко!» Вторым пилотом в четвёртом испытательном полёте VSS Unity выступил Майк Масакки. Сегодняшний полет над пустыней Мохав, штат Нью-Мексико, состоялся после долгой серии наземных испытаний подъема и опускания хвостового оперения VSS Unity.

Своим новым успешным полетом компания Virgin Galactic как бы в очередной раз «махнула серебряным крылом» всем тем, кто в скором времени собирается возить в космос туристов. Напомним, что разработанная Virgin Galactic суборбитальная космическая система из высотного самолёта-носителя и снабженного разгонным ракетным двигателем космоплана многоразового использования пока самая дешевая – билет в космос у Virgin Galactic стоит всего около 250 тыс. долларов.

Да и космоплан VSS Unity сможет за раз доставить туда гораздо больше человек, чем любые другие космические корабли: помимо двух членов экипажа VSS Unity обещает брать на борт шестерых пассажиров! Билеты на космический тур уже купили у Virgin Galactic около 800 человек из разных стран мира. Среди них Стивен Хокинг, Бред Питт, Анджелина Джоли и другие знаменитейшие люди нашей планеты.