Космонавт Леонид Каденюк отказался стать украинским Юрием Гагариным

Генерал-майор ВВС, космонавт и гражданин Украины Леонид Каденюк не воспринял инициативу вице-премьера Вячеслава Кириленко приурочить День космонавтики в стране к его космическому полету в 1997 году на американском шаттле «Колумбия».

Вице-премьер правительства Вячеслав Кириленко 12 апреля вынес предложение о замене Дня космонавтики на Украине собственным праздником, отмечает РБК.

В качестве примера он привел дату 19 ноября 1997 года и полет Леонида Каденюка.

«Полет Гагарина, вообще первый полет человека в космос, он имел значение не просто для Советского Союза, даже не просто для планеты Земля, а он имел вселенское значение», - заявил космонавт.

Каденюк отметил, что День космонавтики — всемирный праздник, который нельзя отменять, «чем-то заменять».

«Гагарина вообще никто не может заменить», - добавил он.