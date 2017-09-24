На космодроме в США запустили ракету с секретным спутником на борту

Ракета Atlas V с разведывательным спутником запущена с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Как пишет «РИА Новости», старт ракеты состоялся в 08.50 по московскому времени.

Изначально запуск планировался 22 сентября, однако его перенесли из-за неисправности батареи стартового ускорителя. До этого запуск ракеты отменяли из-за урагана «Ирма».

Как уточняет агентство «URA.RU», спутник будет использоваться для нужд разведки США.

Ракета-носитель Atlas V совершает уже шестой полет с начала года.