На космодроме в США запустили ракету с секретным спутником на борту
Ракета Atlas V с разведывательным спутником запущена с космодрома Ванденберг в Калифорнии.
Как пишет «РИА Новости», старт ракеты состоялся в 08.50 по московскому времени.
Изначально запуск планировался 22 сентября, однако его перенесли из-за неисправности батареи стартового ускорителя. До этого запуск ракеты отменяли из-за урагана «Ирма».
Как уточняет агентство «URA.RU», спутник будет использоваться для нужд разведки США.
Ракета-носитель Atlas V совершает уже шестой полет с начала года.
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