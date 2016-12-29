Космодром Восточный могут обесточить из-за долга в 17 миллионов рублей
Космодром «Восточны» может остаться без электричества из-за долга «Дальспецстроя» в 17 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе «Дальневосточной энергетической компании».
Как говорится в сообщении, 15 декабря в адрес руководства предприятия было направлено уведомление об ограничении объектов космодрома, однако 26 декабря деньги так и не были перечислены, что привело к введению режима ограничения электроснабжения технологических объектов.
9 января 2017 года ПАО «ДЭК» обесточит объекты строящегося космодрома, если задолженность не будет полностью погашена.
Ранее Главная военная прокуратура выявила растрату на стройке космодрома «Восточный» в полмиллиарда рублей, сообщает «Федерал пресс».
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