На космической станции «Мир-2» создадут искусственную гравитацию
На орбитальной станции «Мир-2» собираются создать искусственную гравитацию, которая будет похожа на земную. Об этом сказала Оксана Бассова, член группы разработчиков.
Согласно концепции, станция будет спроектирована из двух модулей, а центральный, в свою очередь, поделят на три круговых сегмента с разной гравитацией. В основном создадут околонулевую гравитацию, там разместят все технические помещения, сообщает «Портал фонда Русский мир»
В среднем сегменте она будет составлять половину от земной, а уже в третьем, где будут обитать космонавты, ее максимально приблизят к такой, как на планете.
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