Космический туризм в России становится реальностью

Вскоре в Российской Федерации может начать созревать космический туризм. Генеральный директор компании «КосмоКурс» даже назвал примерные цифры полета в космос, это 200 – 250 тысяч долларов.

Впрочем, он тут же добавил, что цена может еще неоднократно измениться из-за целого ряда действующих факторов, - сообщает «ФАН».

Сам же проект, по словам его руководителя, оценивается приблизительно в 150 миллионов долларов. Сами экскурсии будут происходить на возвышении 120-220 километров. Первый тур запланирован на 2020 год.