Космический туризм в России становится реальностью
Вскоре в Российской Федерации может начать созревать космический туризм. Генеральный директор компании «КосмоКурс» даже назвал примерные цифры полета в космос, это 200 – 250 тысяч долларов.
Впрочем, он тут же добавил, что цена может еще неоднократно измениться из-за целого ряда действующих факторов, - сообщает «ФАН».
Сам же проект, по словам его руководителя, оценивается приблизительно в 150 миллионов долларов. Сами экскурсии будут происходить на возвышении 120-220 километров. Первый тур запланирован на 2020 год.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии