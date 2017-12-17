Космический корабль «Союз МС-07» успешно стартовал с Байконура к МКС
Очередная экспедиция стартовала 17 декабря с Байконура к Международной космической станции МКС).
Как сообщает «Интерфакс», запуск пилотируемого корабля «Союз МС-07» с экипажем новой длительной экспедиции состоялся с площадки №1 («Гагаринский старт»).
Стыковка корабля со станицей произойдет 19 декабря в 11:43:02.
Ранее сообщалось, что в состав экипажа вошли космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.
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