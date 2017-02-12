Космический корабль «Прогресс» заправили топливом для отправки на МКС

Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» успешно провели операцию по заправке топливом космического корабля «Прогресс МС-05».

Информация об этом появилась на сайте «Роскосмоса».

После заправки корабля топливом и сжатым газом его транспортировали в монтажно-испытательный корпус для последующих предстартовых работ.

Запуск космического корабля на Международную космическую станцию запланирован на 22 февраля. Предполагается, что корабль доставит для членов экипажа посылки, воду, продукты питания и сжатый кислород. Общий объем груза составит 2,5 тонны.