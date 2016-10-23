Космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль Cygnus благополучно пристыковался к Международной космической станции. Грузовик доставил на МКС 2,3 тонны грузов, в том числе воду, продовольствие, расходные материалы и научную аппаратуру.
Помимо этого Cygnus привез на станцию оборудование для вывода в космическое пространство миниатюрных спутников, предназначенных для наблюдения за погодой на Земле.
Cygnus был выведен на орбиту стартовавшей в понедельник с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане ракетой-носителем Antares-230, сообщает ТАСС.
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