Космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль Cygnus благополучно пристыковался к Международной космической станции. Грузовик доставил на МКС 2,3 тонны грузов, в том числе воду, продовольствие, расходные материалы и научную аппаратуру.

Помимо этого Cygnus привез на станцию оборудование для вывода в космическое пространство миниатюрных спутников, предназначенных для наблюдения за погодой на Земле.

Cygnus был выведен на орбиту стартовавшей в понедельник с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане ракетой-носителем Antares-230, сообщает ТАСС.