Косметика вредна для здоровья женщин

Обычные косметические средства, которыми женщины пользуются каждый день, могут нанести непоправимый вред здоровью. К такому выводу пришли американские ученые. Они установили, что использование косметики может привести к серьезному гормональному сбою, разрушению эндокринной системы, выкидышу и бесплодию.

Такие ужасные последствия могут вызнать те средства, в составе которых присутствуют химические вещества, - сообщает «ВладТайм».

В опасном списке находятся крема от морщин, лак для ногтей, мыло с антибактериальным эффектом. В них содержится толуол, формальдегид, фталат и другая «химия», чье воздействие на организм может оказаться весьма плачевным.