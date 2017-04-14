Косметика вредна для здоровья женщин
Обычные косметические средства, которыми женщины пользуются каждый день, могут нанести непоправимый вред здоровью. К такому выводу пришли американские ученые. Они установили, что использование косметики может привести к серьезному гормональному сбою, разрушению эндокринной системы, выкидышу и бесплодию.
Такие ужасные последствия могут вызнать те средства, в составе которых присутствуют химические вещества, - сообщает «ВладТайм».
В опасном списке находятся крема от морщин, лак для ногтей, мыло с антибактериальным эффектом. В них содержится толуол, формальдегид, фталат и другая «химия», чье воздействие на организм может оказаться весьма плачевным.
Следующая новость Представитель «Мегафона» судится с Apple из-за размера гигабайта
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии