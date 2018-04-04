Кошки и птицы Швеции стали источником сальмонеллеза
Российских туристов предупредили о вспышке сальмонеллеза в Швеции, где в шести графствах страны выявлены очаги заражения.
Причиной распространения болезни стали кошки, которые питаются зараженными сальмонеллезом мелкими птицами.
С начала января 2018 года ветеринарная служба Швеции зарегистрировала в стране более 1 тысячи кошек, больных сальмонеллезом. И это только официальная цифра.
В результате контакта с кошками заразились сальмонеллезом 10 детей дошкольного возраста в шести графствах страны.
Как отмечают шведские специалисты, такой вспышки болезни в Швеции не было зафиксировано ни разу, передает Regnum.
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